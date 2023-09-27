إيران تطلق قمرا عسكريا إلى الفضاء

الوكيل الإخباري - أعلن وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الإيراني، عيسى زاربو أن بلاده نجحت بإطلاق قمر صناعي عسكري جديد ووضعه في مدارات الأرض.

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وقال الوزير: "بفضل جهود القوات الجوية التابعة للحرس الثوري الإيراني تم إطلاق القمر الصناعي (نور-3) ووضعه في مدار يرتفع 450 كلم عن سطح الأرض، تم إطلاق القمر باستخدام صاروخ قاصد إيراني الصنع.. أهنئ خبراء الحرس الثوري الإيراني والمشاركين في برنامج الفضاء على هذا النجاح".



وساهم الحرس الثوري الإيراني في تطوير برنامج الفضاء الجوي الإيراني لسنوات عديدة، وفي أبريل 2020 أطلقت القوات الجوية التابعة للحرس الثوري الإيراني أول قمر صناعي عسكري إيراني (نور-1)، ووضع القمر في مدار يرتفع 425 كلم عن سطح الأرض، وفي مارس 2022 أطلقت قمر (نور-2).



بدأت إيران تطوير برنامجها الفضائي عام 2004، وتعتبر اليوم واحدة من الدول الـ 24 المؤسسة للجنة الأمم المتحدة لاستخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية، والتي تأسست عام 1959.

RT