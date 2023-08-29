الثلاثاء 29-08-2023
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الثلاثاء، 29-08-2023 09:52 ص

وزير خارجية بريطانيا يزور بكين

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الوكيل الإخباري - قالت وزارة الخارجية الصينية اليوم الثلاثاء، إن وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي سيزور الصين هذا الأسبوع.

وأضافت الوزارة في بيان أن "جيمس كليفرلي، وزير الدولة لشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة، سيقوم بزيارة رسمية للصين في 30 أغسطس".

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وتابع المتحدث باسم الوزارة وانغ ون بين، عندما سئل عن الزيارة في مؤتمر صحفي يومي: "سيجري الجانبان تبادلات متعمقة حول القضايا محل الاهتمام".


وكان من المتوقع أن يزور كليفرلي الصين في نهاية يوليو، لكن الرحلة لم تتم.

 

وسيكون كليفرلي أعلى مسؤول بريطاني يزور الصين منذ زيارة وزير الخارجية الأسبق جيريمي هانت في يوليو 2018.

 

RT

 




 

 


 

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