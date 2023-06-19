إيران تعلن العفو عن عدد ضخم من السجناء

الوكيل الإخباري - أعلن رئيس عدلية محافظة طهران علي القاصي، اليوم الاثنين، أنه تم العفو عن 15 ألف شخص أدينوا بأعمال شغب شهدتها إيران العام الماضي وجرائم أخرى.



جاء ذلك خلال جلسة عقدتها لجنة طهران للبت في قرارات العفو وتقليل عقوبات السجناء في هذه المحافظة.

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وقال القاصي إن "الهدف من سجن الأشخاص وحبسهم، والذي يتم في بعض القضايا القضائية استنادا إلى القانون، هو إصلاح الشخص المسجون وإعادة تأهيله".



وتابع قائلا إننا "جميعا نتحمل المسؤولية أمام عائلات السجناء، ولذا تم توفير فرص العمل لـ 7 آلاف و500 سجين في العام الماضي، حيث أن هذا النمو الذي بلغ أكثر من 70% قياسا للعام الذي سبقه يعتبر من الانجازات التي تم تحقيقها للمساعدة في إصلاح السجناء وانخفاض نسبة الأضرار التي تلحق بعوائلهم بشكل غير مباشر".



وشدد رئيس عدلية طهران على أن "موضوع حماية عوائل السجناء وحفظ كيان الأسرة، كان موضع اهتمام المسؤولين فيها، حيث تم في طهران منح قرابة 22 ألف إجازة للسجناء، فيما تم نقل 1102 شخصا الى مدنهم خلال العام الماضي".



وأشار القاصي إلى "أهمية الحضور الميداني والإشراف على سجون محافظة طهران"، وأكد أن "المسؤولين القضائيين سجلوا 7 آلاف زيارة لهذه السجون في العام الماضي، الأمر ما يعتبر عددا كبيرا من نوعه".



وأضاف المسؤول القضائي قائلا: "لقد تم في إنجاز منقطع النظير حضور 530 من القضاة في جميع السجون خلال يوم واحد، والتقوا بكل السجناء".

RT