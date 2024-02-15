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الخميس، 15-02-2024 11:05 ص

إيران تكشف عن صاروخ مجنح يطلق من قاعدة بحرية

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الوكيل الإخباري - كشفت القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني عن صاروخ مجنح جديد يطلق من قاعدة بحرية، واختبرته بنجاح.

وتشير وكالة Tasnim الإيرانية للأنباء إلى أن القوات البحرية أجرت يوم الأربعاء اختبارا ناجحا لهذا الصاروخ المجنح الجديد.

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وجاء في بيان الوكالة: "كشفت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني عن صاروخ مجنح جديد يطلق من البحر، واختبرته بنجاح في منطقة أبو موسى وجزر طنب الكبرى في الخليج".


وكانت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية قد أعلنت يوم الثلاثاء 13 فبراير نقلا عن الجنرال حسين سلامي قائد قوات الحرس الثوري الإيراني، أن قوات الحرس الثوري الإيراني أطلقت بنجاح صاروخا باليستيا بعيد المدى من سفينة. ووفقا للجنرال سلامي، يزيد هذا الإطلاق التجريبي من القدرات القتالية لقوات الحرس الثوري، ويسمح لها بإصابة أي هدف في مختلف أنحاء العالم، لأن السفن الحربية يمكنها الوصول إلى أي موقع في المياه الدولية.

 

RT

 




 

 


 

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