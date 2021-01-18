الإثنين 18-01-2021
الوكيل الاخباري

الخصاونة: نأمل أن يتم البدء بإجراء انتخابات النقابات آذار المقبل

وزارة التعليم العالي توضح للوكيل حقيقة عودة الطلبة الى الجامعات الفصل الثاني

النعيمي للوكيل : منصة التعلم عن بُعد ستبقى خلال الفصل الثاني

التفاصيل الكاملة لثلوج الاربعاء واماكن تراكمها في الاردن

الدوريات الخارجية لـ الوكيل: إصابة إثر حادث تدهور تريلا على طريق ناعور - فيديو

الأرصاد الجوية لـ الوكيل: توقعات بزخات ثلجية على قمم الجبال العالية

حالة الطرق في المملكة حتى الان وتحذير شديد من الضباب في بعض المناطق

الغذاء والدواء: إحالة 88 مؤسسة للنائب العام ومحكمة أمن الدولة العام الماضي

سير العاصمة لـ الوكيل: لا حوادث مرورية بسبب الأحوال الجوية

أجواء باردة جدا وأمطار غزيرة لثلاثة أيام وتحذيرات من السيول

الإثنين، 18-01-2021 11:46 ص

إيران تكشف عن مفاجأة عسكرية قبل يوم من رحيل ترامب وتنصيب بايدن

30-09-20-8122463 (Custom)


الوكيل الاخباري - أكد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية محمد باقري، اليوم الاثنين، أن بلاده "سوف تبدأ مناورات عسكرية جنوبي البلاد غدا".

وقال باقري، خلال مؤتمر لمؤسسة حفظ قيم الدفاع المقدس، إن "طهران نفذت مناورات ناجحة رغم تهديدات الرئيس الأمريكي"، دونالد ترامب ضد إيران في الأيام الأخيرة لحكمه، الذي ينتهي بعد يومين بتنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن رسميا، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وأوضح أن "القوات البرية في الجيش الإيراني تطلق غدا مناورات بمشاركة القوات المجوقلة والقوات الخاصة والرد السريع قرب سواحل مكران جنوبي البلاد"، مشيرا إلى أن "هناك إنجازات عسكرية إيرانية لا يمكننا الإفصاح عنها".

اضافة اعلان

من جانبه، قال قائد القوات البرية في الجيش الإيراني العميد كيومرث حيدري، "ستبدأ مناورات "الاقتدار 99" يوم غد بمشاركة الوحدات المجوقلة والقوات الخاصة وقوات الرد السريع بالقرب من سواحل مكران"، وذلك حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.


ونوه الى أن "هذه القوات ستجري مناورات خاصة وهادفة في سواحل مكران"، قائلا: "مناورات اقتدار 99 ستقام بمشاركة اللواء 55 المجوقل واللواء 65 قوات خاصة ولواء الرد السريع 223 وبدعم من الإسناد الجوي للجيش".


وقال العميد كيومرث حيدري: "بعد التغييرات الكبيرة التي طرأت على هيكلية وحدات القوات البرية للجيش عقب توجيهات قائد الثورة الإسلامية؛ ستقام هذه المناورات بصورة هجومية وهادفة لأول مرة على مستوى القوات البرية للجيش"، مضيفا أن "كل التكتيكات المستخدمة في هذه المناورات مجمعة ووطنية ومبتكرة، وستتثبت بما يتناسب مع الهيكلية الجديدة للقوات البرية للجيش".


يأتي ذلك قبل يوم من مغادرة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، البيت الأبيض بعد أربع سنوات قضاها في إجراءات ضد إيران، وتنصيب الرئيس الجديد جو بايدن رئيسا لأمريكا لأربعة أعوام مقبلة.

 

سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
2b90eae5ac6e4204be0160783d76002b

موسكو.. انخفاض قياسي في درجات الحرارة لم تشهده المنطقة منذ 4 سنوات

1047807664_0_79_1280_772_1000x541_80_0_0_02e893c41e363bf4ac86971475700216 (Custom)

أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة ويكلفها بتصريف الأعمال لحين التشكيل الجديد

1047801731_0_157_3000_1844_1200x0_80_0_1_3c1d9357e130eae1abaeac2c62368de9 (Custom)

ارتفاع عدد ضحايا زلزال اندونيسيا إلى 81 شخصا

البحرين...-الحكومة-تكشف-عدد-المستفيدين-من-إعانات-التعطل-في-العامين-الماضيين (Custom)

الحكومة البحرينية تكشف عدد المستفيدين من إعانات التعطل في العامين الماضيين

1032356496-1 (Custom)

ترامب بصدد إصدار 100 عفو رئاسي في آخر أيام حكمه

snowinsaudi

الزائر القطبي على أعتاب عاصمة خليجية وتحذيرات من درجات حرارة تلامس الصفر

أخبار متعلقة
يسعدني

بايدن: يسعدني حضور بينس لمراسم التنصيب وليس ترامب

88685Image1-1180x677_d-1200x675

القضاء الإيراني يسلم الإنتربول طلبا لاعتقال ترامب بتهمة اغتيال سليماني

af0ba80d57194a93d48f5c335376728f

قبل الرحيل.. قرار صادم من إدارة ترامب

EoATCRmWMAAsot9

دونالد ترامب يتحدث عن أكبر عملية تزوير في تاريخ أمريكا

GettyImages-1228561857

عالمة: ترامب يعاني من صدمة نفسية

5fe05d5a4236042627147609

طهران ترد على تصريحات حول حادثة سقوط الطائرة الأوكرانية