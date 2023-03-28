إيطاليا.. تدفق أكثر من 6 آلاف مهاجر خلال 5 أيام وسالفيني يتحدث عن هجوم إجرامي

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الداخلية الإيطالية تسجيل وصول 6564 مهاجرا غير نظامي إلى سواحل البلاد بالأيام الـ5 الماضية، فيما وصف نائب رئيس الوزراء ماتيو سالفيني تدفق المهاجرين بالـ"هجوم الإجرامي".

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وأشارت الداخلية الإيطالية إلى أن ذروة التدفقات تم تسجيلها يوم السبت الماضي، في 25 مارس، مع وصول 2815 شخصا.



ووفق الوزارة، فإنه منذ بداية العام وصل ما مجموعه 26927 مهاجرا إلى شواطئ البلاد، مقارنة بـ 6543 مهاجرا في نفس الفترة من عام 2022.



من جهته، وصف نائب رئيس الوزراء وزير البنية التحتية في الحكومة الإيطالية ماتيو سالفيني التصاعد الأخير في تدفقات المهاجرين نحو سواحل بلاده الجنوبية بـ"هجوم من المجرمين قيد التقدم"، في إشارة إلى تجارة تهريب البشر.



وقال سالفيني، على هامش تجمع انتخابي محلي الاثنين في مدينة ترييستي شمال شرقي البلاد، "إذا كان الاتحاد الأوروبي اتحادا حقيقيا، فنحن ننتظر المساعدة، لأن إيطاليا لا يمكنها وحدها معالجة هذه المشكلة. لا يمكننا تحمل ذلك من الناحية الاقتصادية والاجتماعية".



وأضاف زعيم حزب الرابطة، "إما أن يستيقظ الاتحاد الأوروبي الآن وإلا علينا التساؤل عن معنى وجوده"، وتابع قائلا: "ينبغي على بروكسل أن تقدم لنا، على الأقل، يد المساعدة فيما يتعلق بمراقبة وحماية الحدود وأمن الإيطاليين، مع المليارات التي تمنحها إيطاليا لأوروبا كل عام".

روسيا اليوم