الثلاثاء 04-07-2023
الوكيل الاخباري

إيطاليا تفرض رسوماً على دخول أبرز معالمها

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الثلاثاء، 04-07-2023 05:32 م

إيطاليا تفرض رسوماً على دخول أبرز معالمها

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الوكيل الاخباري - اصطف عشرات السيّاح في طوابير أمام البانثيون وسط العاصمة الإيطالية روما للحصول على تذاكرهم بعدما بات الدخول إلى الموقع الأكثر زيارةً في إيطاليا مدفوعاً.

وبات يتعيّن على كل سائح دفع خمسة يورو لزيارة هذا المعلم الديني الذي يمثّل أحد رموز روما القديمة.

ويُستثنى من هذا قرار القُصّر ومرافقو المجموعات المدرسية وسكان روما الذين سيبقى بإمكانهم زيارة الموقع مجاناً.

ويستفيد الأوروبيون الذين تقل أعمارهم عن 25 عاماً من حسم على سعر التذاكر.

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