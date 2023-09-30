الأحد 01-10-2023
الوكيل الاخباري

اعلان هام لطلبة إساءة الاختيار والطلبة الراغبين بالانتقال من تخصص إلى آخر-رابط

رفع تعرفة شحن مركبات الكهرباء في الاردن - وثيقة

التعليم العالي تعلن نتائج القبول الموحد للدبلوم

البيت الأبيض يبدأ عدا تنازليا لإغلاق الحكومة الأمريكية المحتمل

عش الحياة".. عمر العبداللات يغني من أشعار تركي آل الشيخ

وفاة ممثل سعودي مخضرم

امطار وانخفاض على الحرارة الاحد والأرصاد تُحذر

أوكرانيا تزيد الإنفاق على الإنتاج العسكري سبعة أضعاف في عام 2024

تشكيلات في وزارة التربية والتعليم - اسماء

انطلاق نادي اللغة الإنجليزية لشباب كلنا الأردن بالعقبة

السبت، 30-09-2023 11:06 م

إيطاليا وليبيا تستأنفان الرحلات الجوية التجارية بعد توقف دام 10 سنوات

6518395942360452ad191fd4


الوكيل الاخباري- أعلنت السلطات الليبية اليوم السبت، استئناف الرحلات الجوية التجارية بين ليبيا وإيطاليا للمرة الأولى منذ عقد من الزمن.اضافة اعلان


وأفادت سلطات المطارات الليبية، بمغادرة الرحلة "إم تي 522"، التي تديرها شركة الطيران الليبية "ميدسكي إيروايز" من مطار معيتيقة الدولي في طرابلس متوجهة إلى مطار "ليوناردو دافنشي-فيوميتشينو" في روما.

ووفقا لمطار معيتيقة الدولي كان من المقرر أن تهبط رحلة العودة في طرابلس بعد ظهر السبت، ومن الآن وصاعدا، ستكون هناك رحلة ذهاب وإياب بين العاصمتين الليبية والإيطالية يومي السبت والأربعاء.

وقد أشادت حكومة رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة في طرابلس بالرحلات الجوية المستأنفة، ونشرت صورا عبر وسائل التواصل الاجتماعي أظهرت الركاب وهم يستقلون الطائرة والمسؤولون يحتفلون.

وكانت قد حظرت إيطاليا وعدد من الدول الغربية الأخرى الرحلات الجوية من ليبيا منذ العام 2011، عقب انطلاق عدد من "الانقلابات والانتفاضات" في دول شمال إفريقيا بدعم من الناتو أطاحت إحداها بمعمر القذافي وانتهت بقتله عام 2011.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
651870b9423604535e5812cb

سلوك غريب لنائب في الكونغرس الأمريكي تسبب بإخلاء المبنى

65187dbd4c59b76a4a0fb517

رئيس جزر المالديف يعترف بفوز منافسه في الانتخابات الرئاسية

6518751542360452ad192008

الجيش الروسي يوجه ضربات صاروخية دقيقة على أهداف للقوات الأوكرانية

1696103471769

النواب الأميركي يتبنى إجراء لتمويل طارئ تجنبا للإغلاق

65185a8542360452ad191fee

الخارجية الصينية: الولايات المتحدة هي "إمبراطورية الأكاذيب" بكل معنى الكلمة

65183f9f42360452ad191fdd

الولايات المتحدة وتايوان تعقدان مؤتمرا للأمن والدفاع

أخبار متعلقة
65028ab4423604422f5c8ec3

تركيا تعلن إرسال مساعدات جديدة إلى ليبيا

888

توقعات .. مأساة ليبيا قد تحصد 40 ألف غريق

image

قرارات هامة صادرة عن السيسي بشأن إعصار دانيال

50c455f0-5172-11ee-8e81-417a338df8ea

30 ألف مشرد على الأقل إثر كارثة السيول في درنة الليبية

65016b314c59b72bb606c43a

بعد مصر وليبيا.. رعب في إسرائيل من "دانيال"

ز

تفطر القلوب .. روايات مرعبة لناجين من فيضانات ليبيا