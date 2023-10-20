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الجمعة، 20-10-2023 12:53 ص

ابن سلمان لسوناك: استهداف المدنيين في غزة جريمة شنيعة ووحشية

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الوكيل الاخباري- بحث ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، خلال لقائه مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، التصعيد في قطاع غزة والجهود الدولية في هذا الشأن.اضافة اعلان


وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، يوم الخميس، بأن ولي العهد السعودي أكد خلال اللقاء على "ضرورة بذل كافة الجهود الممكنة لخفض وتيرة التصعيد وضمان عدم اتساع رقعة العنف لتلافي تداعياته الخطيرة على الأمن والسلام في المنطقة والعالم".

وأكد الأمير محمد بن سلمان كذلك "أهمية تهيئة الظروف لعودة الاستقرار واستعادة مسار السلام بما يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة".

 




 

 


 

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