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السبت، 07-10-2023 11:10 ص

اتصال هاتفي بين ولي العهد السعودي والرئيس الكوري الجنوبي

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الوكيل الإخباري - أجرى الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك-يول اتصالا هاتفيا الجمعة مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود بحثا فيه سبل تطوير العلاقات الثنائية في شتى المجالات.

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ونقلت وكالة " يونهاب" عن المكتب الرئاسي في سيئول أن الرئيس يون وولي العهد السعودي محمد بن سلمان أشادا بالتقدم الذي تم إحرازه في التعاون الثنائي في مجموعة واسعة من المجالات منذ زيارة ولي العهد السعودي لكوريا الجنوبية في العام الماضي.

كما اتفقا على تعزيز التبادل والتعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك التعاون الاقتصادي، وفقا للمكتب الرئاسي.


وقام ولي العهد محمد بن سلمان بزيارة كوريا الجنوبية في 17 نوفمبر من العام الماضي، حيث التقى بالرئيس يون ورؤساء الشركات الرئيسية، بمن فيهم رئيس شركة سامسونغ للإلكترونيات "لي جيه-يونغ"، ورئيس مجموعة إس كيه "تشوي تيه-وون"، ورئيس مجموعة هيونداي موتور "جيونغ وي-سون"، وذلك خلال إقامته في البلاد التي استمرت حوالي 20 ساعة.


وكان الرئيس الكوري الجنوبي وولي العهد السعودي قد اتفقا خلال محادثاتهما في العام الماضي على تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الطاقة والدفاع والبنية التحتية والبناء.


ويقدر الحجم الإجمالي للعقود ومذكرات التفاهم التي وقعتها الشركات الكورية الجنوبية مع الحكومة والشركات والمؤسسات السعودية بمناسبة زيارة محمد بن سلمان للبلاد بـ 30 مليار دولار.

 

RT

 




 

 


 

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