ملك السعودية ينعى وفاة أمير كويتي

الوكيل الاخباري - بعث عاهل السعودية الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان برقيتي عزاء ومواساة لأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح بوفاة الشيخ خليفة جاسم محمد العلي المالك الصباح.





وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" بأن الملك سلمان بن عبد العزيز بعث برقية عزاء ومواساة لأمير دولة الكويت قال فيها: "علمنا بنبأ وفاة الشيخ خليفة جاسم محمد العلي المالك الصباح ـ رحمه الله ـ وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون".





هذا وقال الأمير محمد بن سلمان في برقيته: "تلقيت نبأ وفاة الشيخ خليفة جاسم محمد العلي المالك الصباح ـ رحمه الله ـ وأبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب".

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روسيا اليوم













