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الخميس، 20-04-2023 09:09 ص

ابن شقيق كينيدي يخوض سباق انتخابات الرئاسة الأمريكية

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الوكيل الإخباري - أعلن روبرت كينيدي جونيور، ابن شقيق الرئيس الـ35 للولايات المتّحدة جون إف. كينيدي، أمس الأربعاء، ترشّحه رسمياً للانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024.

ويعتزم الرجل الستيني التنافس على نيل بطاقة ترشيح الحزب الديمقراطي في مواجهة الرئيس الحالي جو بايدن، الذي لم يعلن بعد رسمياً ترشّحه لولاية ثانية، لكنّه قال مراراً إنّه ينوي الترشّح.

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وشغل روبرت كينيدي الأب منصب مدّعٍ عامّ في عهد شقيقه الرئيس الديمقراطي جون إف كينيدي، ثمّ انتُخب سناتوراً عن ولاية نيويورك.


ويُنظر إلى اغتيال الشقيقين - جون كينيدي عام 1963 وروبرت كينيدي عام 1968 أثناء حملته الرئاسية - على أنّهما من الأحداث الأكثر أهمية في السياسة الأمريكية في القرن العشرين.


وقال في حفل إطلاق حملته الانتخابية في ماساتشوستس، معقل عائلة كينيدي: "لقد جئت إلى هنا اليوم لأعلن ترشّحي لانتخابات الحزب الديمقراطي لمنصب رئيس الولايات المتحدة".


وتعهّد كينيدي إنهاء الانقسام السياسي العميق في الولايات المتحدة عبر "قول الحقيقة للشعب الأمريكي".


وبرغم اسمه المعروف، فإنّ فرص كينيدي ضئيلة للغاية أمام منافسه جو بايدن، الذي من المتوقّع أن يعلن ترشّحه رسمياً في وقت لاحق من هذه السنة.


وأعلن آخرون أيضاً أنّهم سينافسون بايدن البالغ من العمر 80 عاماً، على نيل بطاقة الترشيح الديمقراطية إلى الانتخابات الرئاسية، لكن لم تنضم أيّ أسماء بارزة إلى السباق حتى اليوم.

 

البيان

 




 

 


 

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