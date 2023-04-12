الأربعاء 12-04-2023
الوكيل الاخباري

هام من الإفتاء حول مقدار زكاة الفطر وفدية الصيام

1,8 مليار دينار صادرات صناعة عمان بالربع الأول من 2023

السياحة تطلق المرحلة الثالثة من مشروع "إصلاح منظومة التراخيص"

5 نواب يحوّلون أسئلة رقابية موجهة للحكومة إلى استجوابات

ارتفاع عدد زوار مأدبا 235% خلال الربع الأول من العام الحالي

التضخم في أميركا يواصل التراجع للشهر التاسع على التوالي

السياحة تطلق المرحلة الثالثة من مشروع إصلاح منظومة التراخيص في القطاع السياحي

لون السماء تحول للبرتقالي بعد موجه غبار كثيفة على حدود المدورة - فيديو

الاحتلال يعتقل 650 مقدسيا منذ بداية نيسان

الأمطار تغلق شارع الـ 40 في الشونة الجنوبية -صور

الأربعاء، 12-04-2023 03:51 م

نيويورك تستبدل شرطة الدورية في مترو الأنفاق بروبوتات

image - 2023-04-12T153631.456


الوكيل الإخباري - بدأت شرطة نيويورك في استخدام الروبوتات للقيام بدوريات في مترو الأنفاق بالمدينة ومحاربة الجريمة.

اضافة اعلان


أفادت بذلك صحيفة "نيويورك بوست" يوم أمس الثلاثاء نقلا عن قائد شرطة المدينة كتشانت سيويل، الذي قال: "لحماية مدينتنا الحديثة وعالمنا المستقبلي، من المهم أن يكون موظفونا مجهزين بالأدوات والتدريب والتكنولوجيا التي يحتاجون إليها للقيام بهذه المهمة بأمان وكفاءة".

وبحسب الصحيفة، فإن الشرطة تستخدم بالفعل "كلبين رقميين" تبلغ تكلفتهما الإجمالية نحو 750 ألف دولار، وهما مزودان بميكروفونات وكاميرا وجهاز استشعار، فيما تبلغ السرعة القصوى لهذه "الكلاب الرقمية" حوالي 1.6 كلم/ساعة. وتقوم الروبوتات، الملقبة بـ "الروبوت المخادع" بدوريات في الميدان الرئيسي بالمدينة وميدان "تايمز" ومحطات مترو الأنفاق.


وكان مجلس الإشراف في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية قد صوّت على حظر استخدام الشرطة للروبوتات للقضاء على المجرمين، فيما اعتبر سكان المدينة، وفقا لرئيس المجلس دين بريستون، مدينتهم "ليست مكانا للروبوتات القاتلة".

 

RT


 




 

 


 

إقرأ ايضا
643664ce4c59b71f387aefb8 (1)

بايدن يصل إلى بلفاست وسط احتجاجات عنيفة

image - 2023-04-12T153631.456

زلزال بقوة 5.8 درجات يضرب الشرق الأقصى الروسي

6436670542360465bd1a66f7

صحيفة: الهجوم المضاد المخطط لأوكرانيا قد يصبح مصيدة موت بالنسبة للولايات المتحدة والناتو

64365af94c59b727643bef05

السعودية.. هيئة الرقابة تطيح بمرتكبي جرائم فساد بمبالغ مليونية

64369f85423604246a103bb7

فرنسا تريد إضافة الصواريخ لإمدادات الذخيرة إلى كييف

64369dbf4236041ccc36cc9f

الدفاع الروسية تعلن عن تقدم في أرتيوموفسك

أخبار متعلقة
64369a684c59b7665742a76d

إثيوبيا توجه اتهاما لمصر حول سد النهضة

image - 2023-04-12T103201.619

حريق ضخم يشتعل في عدة مبان في ألمانيا

641590f44236040aef3b33e4

سامح شكري: هناك إرادة سياسية لتطبيع العلاقات بين مصر وتركيا

6412c62a423604721e113343

الولايات المتحدة.. قطار يحمل مواد خطرة يخرج عن مساره في أريزونا

image (85)

خطة تزويد أستراليا بغواصات نووية ربما تتكلف 245 مليار دولار بحلول 2055

640f1d7c4c59b732b94fb475

كوريا الجنوبية توافق على شراء مقاتلات F-35A وصواريخ SM-6