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الثلاثاء، 21-03-2023 01:12 م

رئيس البرلمان العربي يهنئ بالذكرى الـ78 لتأسيس الجامعة العربية

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الوكيل الإخباري - هنأ رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبدالرحمن العسومي، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بمناسبة حلول الذكرى الـ78 لتأسيس الجامعة الذي يعود إلى 22 آذار 1945.

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وأشاد العسومي في بيان اليوم الثلاثاء، بالدور المهم الذي تضطلع به جامعة الدول العربية في تعزيز منظومة العمل العربي المشترك، وتنسيق الجهود العربية المشتركة في ظل التحديات والأزمات التي تواجهها المنطقة العربية، ما يتطلب المزيد من التضامن والتعاضد العربي على المستويات كافة، أكثر من أي وقت مضى.


وقال إن الجامعة على امتداد مسيرتها التاريخية الطويلة، والتي تجعلها الأقدم تاريخياً بين المنظمات العربية والإقليمية والدولية، تعد الحاضنة الأم لكل الدول العربية، وبيت العرب الكبير الذي يحتضن مشروعات التكامل العربي كافة.


وأضاف أن ما قدمته جامعة الدول العربية على مدار العقود الماضية، ساهم بشكل حثيث، وما يزال في لم الشمل العربي، خاصة في أوقات المحن والأزمات، مثمناً الجهود التي تقوم بها من أجل تحقيق آمال وطموحات الشعب العربي الكبير في الأمن والاستقرار والرخاء.


بترا


 




 

 


 

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