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الإثنين، 28-02-2022 01:22 م

اجتماع طارئ لوزراء دفاع دول الاتحاد الأوروبي بخصوص أوكرانيا

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الوكيل الإخباري-عقد رئيس الدبلوماسية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الاثنين اجتماعا طارئا لوزراء دفاع دول الاتحاد، لبحث العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

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وكتب بوريل على تويتر: "أعقد اليوم اجتماعا لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي، لمناقشة الوضع في أوكرانيا فيما يتعلق بالهجوم الروسي غير المبرر".

 

ووفقا له، سيناقش الوزراء احتياجات أوكرانيا. وقال: "سنناقش المزيد من الاحتياجات العاجلة وننسق مساعدتنا من خلال غرفة تبادل معلومات يديرها المقر العسكري للاتحاد الأوروبي".

 روسيا اليوم

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