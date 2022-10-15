ارتفاع حصيلة قتلى انفجار بمنجم فحم في تركيا إلى 40

الوكيل الاخباري -أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، اليوم السبت، عن ارتفاع عدد القتلى في انفجار بمنجم فحم في شمال تركيا ارتفع إلى 40.

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جاء ذلك بعد وقت قصير على إعلان الوزير عن بقاء 15 شخصا عالقين في منجم الفحم بعد أكثر من 16 ساعة من انفجار أدى إلى مقتل 28 عاملا حسب آخر حصيلة رسمية.



وأوضح صويلو، في أعقاب الانفجار الذي وقع في الساعة 15:15 بتوقيت غرينتش، في شمال غربي تركيا "تقديراتنا تفيد بأن 15 من عمال المناجم لدينا ما زالوا عالقين هناك ونحاول إنقاذهم".



وأوضح صويلو، في أعقاب الانفجار الذي وقع في الساعة 15:15 بتوقيت غرينتش، في شمال غربي تركيا "تقديراتنا تفيد بأن 15 من عمال المناجم لدينا ما زالوا عالقين هناك ونحاول إنقاذهم".







سكاي نيوز