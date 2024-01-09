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الثلاثاء، 09-01-2024 10:35 ص

ارتفاع عدد قتلى زلزال اليابان إلى 180 شخصا

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الوكيل الإخباري - ذكرت السلطات اليابانية اليوم الثلاثاء أن عدد قتلى الزلزال القوي الذي ضرب مقاطعة إيشيكاوا والمناطق المحيطة بها في وسط اليابان بلغ 180 قتيلا بينما لا يزال 120 آخرون في عداد المفقودين.

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ومن المقرر أن تشرع الشرطة اليابانية اليوم الثلاثاء في عملية بحث واسعة النطاق تحت أنقاض سوق صباحي التهمته النيران في واجيما، حيث اندلع حريق كبير في أعقاب الزلزال الذي بلغت قوته 7.6 درجة على مقياس ريختر، وفقا لوكالة (كيودو) للأنباء.

وأصبحت الدراسة صعبة في أكثر من 80 مدرسة، بما في ذلك في واجيما وسوزو، بسبب المرافق المتضررة.

وفي سوق واجيما، تعرض حوالي 200 مبنى للدمار جراء الحريق الذي بدأ في أول يناير (كانون الثاني)، وفقا لحكومة البلدية هناك ورجال الإطفاء.


وكان هناك العديد من المباني الخشبية في السوق، والتي كانت تحظى بشعبية لدى السياح بسبب تاريخها الذي يزيد عن ألف عام.

 

الشرق الأوسط

 




 

 


 

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