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الجمعة، 05-01-2024 10:41 ص

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال اليابان الى 92 شخصاً

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الوكيل الإخباري- ارتفعت حصيلة قتلى الزلزال الذي ضرب محافظة إيشيكاوا والمناطق المجاورة لها بوسط اليابان إلى 92 شخصا، وهو ما أثار المخاوف من تصاعد الخسائر مع تكثيف جهود البحث والإنقاذ.

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وذكرت وكالة الأنباء الوطنية (كيودو) نقلا عن سلطات المحافظة قولها، إنه حتى الساعة التاسعة من صباح اليوم الجمعة، بالتوقيت المحلي في البلاد ، تم الإبلاغ عن فقدان إجمالي 242 شخصا في إيشيكاوا.


في أعقاب الزلزال، ما زالت مدينة واجيما الساحلية الأشد تضررا تواجه أكثر من 40 حالة لأشخاص دفنوا وحوصروا تحت الأنقاض. وقد وسعت قوات الدفاع الذاتي اليابانية جهودها بمشاركة ما يقرب من 4600 فرد، وتعاونت مع إدارتي الشرطة والمطافئ لتسريع عملية البحث والتأكد من سلامة هؤلاء المفقودين.


ووقعت سلسلة من الزلازل القوية، قُدرت قوة أكبرها بـ7.6 درجة، يوم الاثنين على عمق ضحل في منطقة نوتو في إيشيكاوا.

 




 

 


 

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