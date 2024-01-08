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الدفاع المدني يحاول انقاذ مواطن سقط داخل حفرة بالزرقاء

الإثنين، 08-01-2024 04:45 م

بكين تُجري تدريبات بالذخيرة الحية في بحر الصين الشرقي

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الوكيل الإخباري - ستُجري الصين تدريبات بالذخيرة الحية في بعض المناطق ببحر الصين الشرقي، من الساعة (0200 بتوقيت غرينتش)، حتى الثالثة بعد الظهر، اليوم الاثنين، وغداً الثلاثاء، وفق ما ذكرت إدارة السلامة البحرية الصينية.

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وأضافت الإدارة أنه لن يُسمَح بدخول السفن المنطقة المخصَّصة، وفق ما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.


وذكر البيان أن التدريبات تجري في المياه قبالة ساحل مدينتي نينغبو وتشوشان اللتين تقعان جنوب شانغهاي.


وكانت اليابان قد انتقدت تصرفات الصين في بحر الصين الشرقي خلال مايو (أيار) الماضي، واعتبر رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا أنه يشعر بخيبة أمل إزاء جهود الصين لتطوير مناطق في بحر الصين الشرقي، قائلاً إن هذا الأمر «غير مقبول».

 

ويمثل النزاع على الجُزر الصغيرة التي تسيطر عليها اليابان في بحر الصين الشرقي أحد مصادر التوتر الدائم بين ثاني وثالث أكبر اقتصادين في العالم، إذ تُطالب الصين أيضاً بأحقّيتها في هذه الجزر والمياه المحيطة بها.

 

الشرق الأوسط

 




 

 


 

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