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الأربعاء، 06-09-2023 08:13 م

استئناف محاكمة وزير جزائري سابق وأفراد عائلته

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الوكيل الاخباري- تتواصل محاكمة الوزير الجزائري الأسبق للموارد المائية أرزقي براقي، لليوم الرابع، بمجلس قضاء الجزائر في تهم تتعلق بالفساد بصفته مدير الوكالة الوطنية للسدود.اضافة اعلان


وأوضحت صحيفة "النهار الجزائرية أن جلسة اليوم جاءت "لاستئناف هيئة الدفاع المرافعة لرفع التهم عن موكليها، بعدما أعلنت القاضية أمس غلق أبواب الاستجواب وفتح أبواب المرافعة. وقد استغرق هذا 3 أيام متتالية استعمت فيها الى أقوال 65 متهما هم محل المتابعة".

كما طالبت النيابة العامة في مرافعتها تشديد العقوبة في حق المتهمين المدانين. ويتقدمهم المتهم الموقوف أرزقي براقي الذي يواجه عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا.

والتمست النيابة العامة في مرافعتها توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 1 مليون، في حق كل متهم استفاد من حكم البراءة من طرف المحكمة الابتدائية بالقطب الجزائي المتخصص سيدي محمد.

وطالبت الهيئة القضائية ذاتها تأييد العقوبة في حق كل متهم لم تستأنف النيابة في حقه، بالاضافة إلى تسليط غرامة مالية مقدرة ب50 مليونا في حق الشخصيات المعنوية محل المتابعة المتمثلة في الشركات الآتية: "sarl parc exelence" و"eurl entreprise" و"Gacb" الشركة ذات المسؤولية المحدودة ، "sarl cuba beste" و"sarl hotel exelence"، مع مصادرة جميع الممتلكات والأرصدة والحسابات البنكية.

 




 

 


 

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