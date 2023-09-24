استخباراتي أمريكي: الغرب يرسل الأسلحة القديمة إلى أوكرانيا

الوكيل الاخباري- أكد المحلل السابق بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، أن الدول الغربية ترسل أسلحة قديمة لم تعد بحاجة إليها إلى أوكرانيا.



وقال جونسون: "إنهم (القوات الأوكرانية) يتلقون معدات قديمة. هذه المعدات القديمة لا تعمل بشكل جيد، ويوجد بها عيوب، وتحتاج إلى إصلاحات".

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وأكد أن أوكرانيا لن تتمكن أبدا من هزيمة روسيا، لأنها لا تمتلك إنتاجا عسكريا خاصا بها وتعتمد بشكل كامل على الغرب.



وأفادت صحيفة "شبيغل" نقلا عن مصادرها في وقت سابق بأن كييف رفضت الأسبوع الماضي قبول 10 دبابات ألمانية من طراز ليوبارد 1A5 بسبب حالتها الفنية السيئة.



نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن قائد وحدة هجوم جوي تابعة للقوات الأوكرانية قوله إن كييف فقدت الكثير من المعدات العسكرية خلال القتال قرب قريتي رابوتينو وفيربوفوي في مقاطعة زابوروجيه.