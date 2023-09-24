الأحد 24-09-2023
الوكيل الاخباري

الملك يعزي 3 عشائر اردنية

طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف موقعًا وسط غزة

التربية : دفعة تعيينات جديدة بالوزارة قريباً

ديوان الخدمة المدنية يعلن عن وظائف شاغرة

عودة فريق البحث والإنقاذ الأردني الدولي من ليبيا

الخارجية : الأردن يرفض هذه الأفعال غير المسؤولة

قرار يشمل جميع طلاب المدارس الشهر المقبل

أسبوعان طبيان في إربد

السعودية .. تحذير لسكان هذه المناطق خلال الساعات القادمة - اسماء

بيان صادر عن دائرة الإفتاء

الأحد، 24-09-2023 06:06 م

استخباراتي أمريكي: الغرب يرسل الأسلحة القديمة إلى أوكرانيا

651047bd4c59b7724227c195


الوكيل الاخباري- أكد المحلل السابق بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، أن الدول الغربية ترسل أسلحة قديمة لم تعد بحاجة إليها إلى أوكرانيا.

وقال جونسون: "إنهم (القوات الأوكرانية) يتلقون معدات قديمة. هذه المعدات القديمة لا تعمل بشكل جيد، ويوجد بها عيوب، وتحتاج إلى إصلاحات".

اضافة اعلان

 

وأكد أن أوكرانيا لن تتمكن أبدا من هزيمة روسيا، لأنها لا تمتلك إنتاجا عسكريا خاصا بها وتعتمد بشكل كامل على الغرب.

وأفادت صحيفة "شبيغل" نقلا عن مصادرها في وقت سابق بأن كييف رفضت الأسبوع الماضي قبول 10 دبابات ألمانية من طراز ليوبارد 1A5 بسبب حالتها الفنية السيئة.

نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن قائد وحدة هجوم جوي تابعة للقوات الأوكرانية قوله إن كييف فقدت الكثير من المعدات العسكرية خلال القتال قرب قريتي رابوتينو وفيربوفوي في مقاطعة زابوروجيه.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
65103aa442360456753619ce

سكرتير مجلس أمن أرمينيا يلتقي مع مساعد رئيس أذربيجان في بروكسل

65103e8c4236044c576d0b43

قوات الناتو في كوسوفو مستعدة للمشاركة بالعملية في شمال المنطقة

65103687423604512f194ecb

الأمن الأرمني يعلن إحباط مؤامرة للاستيلاء على السلطة

920232315343889690632

السعودية .. تحذير لسكان هذه المناطق خلال الساعات القادمة - اسماء

558

شرطة لندن تتمرد.. عشرات الضباط يرفضون حمل السلاح

image - 2023-09-24T161215.370

300 قتيل و60 ألف مصاب بحمى الضنك خلال 23 يوماً في بنغلاديش

أخبار متعلقة
YIMuK

رئيس الوزراء البولندي: أوقفنا نقل الأسلحة إلى أوكرانيا

6508729d4236040428436b0d

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على وزارة الاستخبارات الإيرانية

340529

مقتل أحد قادة حركة «طالبان» الباكستانية في وادي سوات

64ff1c2642360477da36d1a8

استخباراتي أمريكي سابق يتوقع انقلابا عسكريا ضد زيلينسكي في القريب العاجل