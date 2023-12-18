اعتباراً من اليوم .. دولة عربية تعلن تعليق الدوام ليومين

الوكيل الإخباري- وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بتعطيل الدوام الرسمي في جميع المؤسسات الحكومية ابتداءً من اليوم ولمدة يومين، وذلك في 18 و19 كانون الأول الجاري، تزامناً مع بدء الانتخابات لمجالس المحافظات.



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وأكد رئيس مجلس الوزراء العراقي "حرص الحكومة على نجاح العملية الانتخابية؛ كونها استحقاقاً دستورياً، وأهمية تهيئة جميع متطلبات النجاح من أجل أن تكون النتائج المعبّرَ الحقيقي عن إرادة الشعب العراقي، بما يضمن إجراءها بنزاهة وشفافية".



وكانت وزارة التربية في العراق أعلنت في وقت سابق عن تعطيل الدوام في المدارس كافة اعتبارا من يوم الثلاثاء الماضي ٢٠٢٣/١٢/١٢ ولمدة إسبوع واحد فقط على ان يستأنف الدوام يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٣/١٢/٢٠، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الحكومة الوطنية وإستعدادا لإجراء الإنتخابات لمجالس المحافظات وتهيئة المراكز الإنتخابية داخل المؤسسات التربوية.

الشفق نيوز