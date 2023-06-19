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اكتشاف العامل المسبب للكوليرا في منطقة نيكولاييف الأوكرانية

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الإثنين، 19-06-2023 10:40 ص

اكتشاف العامل المسبب للكوليرا في منطقة نيكولاييف الأوكرانية

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الوكيل الإخباري- تم العثور على العامل المسبب للكوليرا في المسطحات المائية العذبة بمنطقة نيكولاييف التي تعرضت للفيضانات بعد تدمير محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية.

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أعلن عن ذلك المركز الإقليمي الأوكراني لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الذي تابع: "وفقا لنتائج الدراسات، لم يتم العثور على ضمة الكوليرا، وإنما تم العثور على مؤشر يمكن أن يكون دليلا على وجودها، لا سيما أن الأكسجين المذاب والكلوريدات والحديد واستهلاك الأكسجين البيولوجي في نهر إنغوليتس لا تفي بالمعايير والتركيزات المسموح بها".

إضافة إلى ذلك، تم تسجيل زيادة كبيرة في التركيزات المسموح بها لمسببات الأمراض الإشريكية القولونية في نهر إنغوليتس ومصب دنيبر بوغ.

وكانت منطقة أوديسا قد فرضت حظرا على السباحة وصيد الأسماك في 17 يونيو، بسبب اكتشاف مسببات الأمراض المعدية، بما في ذلك الكوليرا، فيما أبلغ كبير الأطباء الصحيين في أوكرانيا إيغور كوزين عن نية سلطات البلاد حظر السباحة في البحر وصيد الأسماك في مناطق نيكولاييف وأوديسا، وكذلك في مناطق خيرسون التي تسيطر عليها كييف بسبب تلوث المسطحات المائية بعد تدمير محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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