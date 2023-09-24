الأرصاد المصرية تحسم الجدل بخصوص "عاصفة التنين" في الخريف

الوكيل الاخباري- قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، إن الأنباء المتداولة حول تعرض البلاد إلى "عاصفة التنين" المدمرة خلال فصل الخريف عارية من الصحة.



وتداولت عدد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة بعض الأنباء التي تشير إلى أن مصر سوف تتعرض إلى عاصفة التنين المدمرة خلال فصل الخريف 2023.

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وأضافت غانم أن هناك بعض التوقعات التي تشير إلى أن فصل الخريف سوف يشهد بعض التقلبات الجوية، ولكنها لن تصل إلى حد حدوث عاصفة في البلاد.



وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن مصر لن تتعرض إلى أي عواصف جوية في الفترة المقبلة، حيث يأتي ذلك بالتزامن مع وجود حالة من الاستقرار التي تسيطر على الأحوال الجوية في مختلف أنحاء الجمهورية والمدن المصرية.



يُذكر أن مصر تعرضت إلى "عاصفة التنين" مرة واحدة خلال شهر مارس من عام 2020، والتي نتج عندها حدوث تقلبات جوية سيئة ضربت أغلب محافظات الجمهورية.