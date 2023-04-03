الأعاصير تقتل 32 شخصا في الولايات المتحدة

الوكيل الاخباري - لقي 32 شخصا على الأقل مصرعهم جراء أعاصير وعواصف قوية ضربت الوسط الشرقي للولايات المتحدة وجنوبها ودمرت عددا كبيرا من المباني.

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وقضى 9 أشخاص في شرق مدينة ممفيس بمقاطعة ماكنيري بولاية تينيسي، كما صرح رئيس بلدية المقاطعة لاري سميث عبر قناة "WREG" .



ويضاف هؤلاء إلى 17 قتيلا آخرين في ولايات أركنسو وميسيسيبي وألاباما بجنوب البلاد، وإنديانا وإيلينوي في وسط شرقها وديلاوير على الساحل الشرقي.

وفي ولاية ديلاوير، أدى انهيار مبنى في ساسكس إلى مقتل شخص ليل السبت الأحد حسب مركز الإنقاذ في المقاطعة.



وحذرت إدارة الارصاد الجوية الولايات المجاورة مثل بنسلفانيا ونيويورك من رياح عاتية وأعاصير محتملة.



وضربت أعاصير مدمرة يوم الجمعة أركنسو، حيث لقي 5 أشخاص على الأقل مصرعهم، حسب ما قالت حاكمة الولاية الجنوبية الريفية سارة هاكابي في مؤتمر صحافي.



روسيا اليوم