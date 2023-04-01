كيف تلقت دائرة ترامب الاتهام؟ مصدر أميركي يكشف المفاجأة

الوكيل الاخباري - كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، عن وقع توجيه اتهام إلى الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، قائلة إن مساعديه لم يكونوا يتوقعون أن يقدم الادعاء في نيويورك على هذه الخطوة، لا سيما في الوقت الراهن، لكن الأمور سارت على نحو لم يضعوه في الحسبان.

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وكان الادعاء في نيويورك قد وجه إلى ترامب تهمة شراء صمت ممثلة الإباحية، ستورمي دانيالز، خلال فترة الدعاية لانتخابات الرئاسة سنة 2016.



ونقلت "واشنطن بوست"، أن شخص تحدث إلى ترامب قبل أيام من توجيه الاتهام، فوجد أنه كان متفائلا حيال القضية، بل إنه راح يمزح بشأنها متحدث عن وضع "أصفاد ذهبية" على يديه.



وكان ترامب ومساعدوه يتوقعون ألا يجري توجيه الاتهام على المدى القريب، أو لا يجري توجيهه بالمرة، نظرا لتبعات القرار على الوضع في الولايات المتحدة.



وتسري المخاوف في البلاد من أن يؤدي مثول ترامب أمام المحكمة إلى إثارة حفيظة أنصاره الذين يعتبرون قرارات القضاء بحقه محض مؤامرة من الديمقراطيين. ( سكاي نيوز )



