السبت 19-03-2022
الوكيل الاخباري

الأغذية العالمي: سلاسل الإمداد تنهار في أوكرانيا

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الجمعة، 18-03-2022 11:27 م

الأغذية العالمي: سلاسل الإمداد تنهار في أوكرانيا

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الوكيل الإخباري - قال مسؤول في برنامج الأغذية العالمي، الجمعة، إنّ سلاسل إمداد الغذاء في أوكرانيا تنهار في ظل تدمير قطاعات من البنية التحتية، وخلو الكثير من متاجر البقالة والمخازن من السلع.

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وأضاف جيكوب كيرن، منسق الطوارئ المعني بالأزمة الأوكرانية ببرنامج الأغذية العالمي في إفادة صحفية بجنيف عبر دائرة تلفزيونية من بولندا "سلسلة إمداد الغذاء في أوكرانيا تنهار. حركة السلع تتباطأ بفعل انعدام الأمن وعزوف السائقين".


كما عبر عن مخاوف بخصوص الوضع في "المدن المحاصرة" مثل ماريوبول حيث تنفد إمدادات الغذاء والمياه، فيما لم تعد قوافل البرنامج قادرة على دخول المدينة.


ويشتري برنامج الأغذية العالمي نحو نصف إمدادات القمح من أوكرانيا، وقال كيرن، إن الأزمة التي نتجت عن الحرب في أوكرانيا في 24 شباط دفعت أسعار الغذاء للارتفاع بشكل حاد.

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