الأغذية العالمي: سلاسل الإمداد تنهار في أوكرانيا

الوكيل الإخباري - قال مسؤول في برنامج الأغذية العالمي، الجمعة، إنّ سلاسل إمداد الغذاء في أوكرانيا تنهار في ظل تدمير قطاعات من البنية التحتية، وخلو الكثير من متاجر البقالة والمخازن من السلع.

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وأضاف جيكوب كيرن، منسق الطوارئ المعني بالأزمة الأوكرانية ببرنامج الأغذية العالمي في إفادة صحفية بجنيف عبر دائرة تلفزيونية من بولندا "سلسلة إمداد الغذاء في أوكرانيا تنهار. حركة السلع تتباطأ بفعل انعدام الأمن وعزوف السائقين".



كما عبر عن مخاوف بخصوص الوضع في "المدن المحاصرة" مثل ماريوبول حيث تنفد إمدادات الغذاء والمياه، فيما لم تعد قوافل البرنامج قادرة على دخول المدينة.