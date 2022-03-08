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الثلاثاء، 08-03-2022 02:50 م

الأمم المتحدة: ارتفاع عدد اللاجئين الفارين من أوكرانيا إلى مليوني شخص

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الوكيل الإخباري-قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي اليوم الثلاثاء، إن عدد اللاجئين الفارين من الغزو الروسي لأوكرانيا ارتفع الآن إلى مليوني شخص.

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واوضج غراندي، في تصريحات صحفية، بانه يتوقع أن يتجاوز عدد اللاجئين الفارّين من الحرب في أوكرانيا المليونين خلال اليوم وغدا .


وأفادت نائبة رئيس وزراء أوكرانيا "إيرينا فيريشوك بإن المدنيين سيبدأون في مغادرة مدينة سومي المحاصرة اليوم بموجب اتفاق مع روسيا بشأن توفير "ممر إنساني للخروج الآمن للسكان.


وكانت روسيا أعلنت مساء أمس الاثنين بدء وقف إطلاق النار في عدد من المدن الأوكرانية اعتبارا من صباح اليوم، وذلك للسماح بإجلاء مدنيين عبر ممرات إنسانية من كييف، وكذلك من مدن سومي وخاركيف وتشيرنيغيف وماريوبول.

 

بترا

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