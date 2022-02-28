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الإثنين، 28-02-2022 07:34 ص

مفاوضات بين القاهرة وموسكو لتأمين خروج المصريين من أوكرانيا

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الوكيل الإخباري - كشف السفير المصري في أوكرانيا أيمن الجمال عن مفاوضات تجريها السلطات المصرية مع نظيرتها الروسية، بهدف تأمين خروج المصريين من مدن شرق أوكرانيا، على خلفية الغزو الروسي.

وقال الجمال: "تتم حاليا مفاوضات مع الجانب الروسي لإيجاد ممر آمن لخروج المواطنين المصريين من المدن الشرقية، خاركيف ودنبرو وخارسون وغيرها من المدن".

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وتحدث السفير أيضا عن مبادرة من عدد من الدول من بينها مصر، للاتفاق على ممر آمن لكافة المدن الأوكرانية.


وتابع: "تعمل الجالية المصرية (البيت المصري) على تحديث قاعدة البيانات الخاصة بالمصريين الموجودين في المدن الشرقية. نرجو منهم التجاوب السريع حتى يتسنى الحصر الدقيق للأعداد وأماكن تواجدهم".


وأوضح الجمال أنه "تم التأكد من وصول تعليمات السلطات الأوكرانية لحرس الحدود بتسهيل عبور المصريين لدول الجوار"، مشيرا إلى أنه "في ضوء التدفقات الضخمة على الحدود وقلة عدد ضباط حرس الحدود، فإن المرور عبر الحدود يأخذ بعض الوقت. نناشد المواطنين المصريين بأهمية التحلي بالصبر والهدوء".

 

سكاي نيوز



 




 

 


 

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