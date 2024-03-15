مجلس الأمن يمدد مهام البعثة الأممية في جنوب السودان

الوكيل الاخباري- قرر مجلس الأمن الدولي، الليلة الماضية، تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب السودان حتى 30 نيسان 2024.

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واعتمد المجلس القرار الذي حمل الرقم 2726 بالإجماع، وبموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، كون "الوضع في البلاد لا يزال يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين".



وأذن المجلس، حسب القرار، لبعثة الأمم المتحدة في السودان (يونميس)، باستخدام كافة الوسائل اللازمة للقيام بمهامها.



يذكر أن مجلس الأمن يمدد مهام بعثات حفظ السلام لمدة سنة كاملة، وعليه، سيعود المجلس للتصويت مجددا في نهاية الشهر المقبل على تمديد مهام البعثة في جنوب السودان لفترة أخرى.