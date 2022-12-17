السبت 17-12-2022
الوكيل الاخباري

الأمم المتحدة تجدد دعمها للتسوية السلمية في الصحراء الغربية

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السبت، 17-12-2022 09:28 ص

الأمم المتحدة تجدد دعمها للتسوية السلمية في الصحراء الغربية

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الوكيل الاخباري- تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا جددت فيه التأكيد على دعمها للتسوية السياسية لقضية الصحراء الغربية.

وذكر موقع "هسبريس" المغربي أن الأمر يتعلق بالقرار ذاته الذي اعتمدته اللجنة الرابعة في شهر نوفمبر 2022.

ويدعو القرار جميع الأطراف إلى التعاون الكامل مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، للتوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع الإقليمي، بناء على القرارات التي اتخذها مجلس الأمن منذ سنة 2007 بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف لقضية الصحراء الغربية.

ويشيد القرار بالجهود المبذولة في هذا الاتجاه، ويدعو كافة الأطراف إلى التعاون الكامل مع الأمين العام وفي ما بينها، من أجل التوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع.

ورحبت الجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا القرار، أيضا، بتعهد الأطراف بمواصلة إظهار الإرادة السياسية والعمل في جو مناسب للحوار، في ضوء الجهود المبذولة والتطورات التي حصلت منذ سنة 2006.

وأشار الموقع المغربي إلى أن المستجد الوحيد الذي طرأ على الملف منذ عام 2006، يتمثل في تقديم المغرب في 11 أبريل 2007، لمبادرة الحكم الذاتي.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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