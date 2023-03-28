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الثلاثاء، 28-03-2023 03:47 م

الأمم المتحدة تدعو لقبول الجنود والعسكريين الروس في أولمبياد "باريس 2024"

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الوكيل الاخباري- صرحت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالحقوق الثقافية، ألكسندرا زانتاكي، بأنه ليس من الضروري استبعاد جميع الجنود والعسكريين الروس من الألعاب الأولمبية 2024 في باريس.اضافة اعلان


ونقل موقع "Inside The Games" عن ألكسندرا زانتاكي، قولها: "لا أعتقد أنه من المنطقي استبعاد جميع الجنود الروس وجميع العسكريين الروس. هذا تمييز لأنه كان هناك العديد من الرياضيين الآخرين من دول أخرى كانوا في قتال نشط ولم يتم إيقافهم مطلقا".

وأوضحت: "ومع ذلك، يجب إيقاف كل رياضي إذا ثبتت إدانته بارتكاب فظائع وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان أثناء القتال، بما في ذلك الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية. وهؤلاء الرياضيون الذين ستتم إدانتهم بالترويج للأعمال العدائية، ولكن على أساس فردي، قد يتم أيضا إيقافهم".

ومن المقرر أن تنظر اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية الدولية (IOC) اليوم الثلاثاء 28 مارس، في مسألة قبول مشاركة الرياضيين من روسيا وبيلاروس في المسابقات الدولية.

في 25 يناير الماضي، دعا رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، توماس باخ، الاتحادات في مختلف الرياضات إلى النظر في إمكانية قبول الروس في وضع محايد.

 




 

 


 

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