السبت 20-04-2024
الوكيل الاخباري
 

زوارق الاحتلال تقصف ساحل دير البلح

300 يوم عمل .. انطلاق العمل بمشروع إعادة تأهيل طريق الحزام الدائري

انخفاض أسعار كيلو الخيار والبندورة والبطاطا

غوتيريش يدعو لوقف دورة الانتقام الخطيرة في الشرق الأوسط

شهداء واعتقالات وتدمير كبير في البنية التحتية بمخيم نور الشمس

واشنطن تدعو إسرائيل لمنع هجمات المستوطنين بالضفة

مصادر عراقية: قتيل وجرحى في انفجار بقاعدة للحشد الشعبي

المقاومة الإسلامية في العراق: استهدفنا هدفا حيويا بإيلات

إصابة شاب برصاص الاحتلال في شرق نابلس

وفيات السبت 20/ 4/ 2024

السبت، 20-04-2024 08:16 ص

الأمم المتحدة تعلق على مقتل مراسل حربي روسي على يد الجيش الأوكراني

662343ba4c59b738a944b4af


الوكيل الاخباري- أكد فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في تعليق على مصرع مراسل حربي لقناة "إزفيستيا" الروسية، أن المنظمة الأممية تعارض استهداف الصحفيين.اضافة اعلان


وقال حق في تصريح صحفي: "نحن ضد قتل أي صحفي ونعتقد أنه ينبغي التحقيق (في أي حوادث قتل لهم) بشكل كامل".

وأفادت "إزفستيا" أمس الجمعة بوفاة مراسلها الحربي سيميون يريومين (42 عاما) أثناء أداء مهامه المهنية في منطقة العمليات العسكرية الخاصة على محور زابوروجيه.

وحسب "إزفيستيا"، فقد توفي يريومين الذي صدر تقريره الأخير قبل يومين، متأثرا بجراحه بعدما أصيب بذخيرة أطلقتها طائرة أوكرانية بدون طيار.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
65face9242360428fe79101b

شويغو: الدفاع الروسية ستقوم بتشكيل مركز أبحاث وإنتاج للمسيرات الجوية ومنظومات الروبوت

662350794c59b71d2730643d

مسؤول أمني عراقي: الهجوم على قاعدة كالسو تم بقصف صاروخي وليس بمسيرات

66234eec4c59b76c4a196e4c

ماسك يؤجل زيارته المقررة إلى الهند

66234be64c59b739052cae85

الدفاع الروسية تعلن إسقاط 50 مسيرة أوكرانية فوق 8 مقاطعات

6623332c4c59b73a7b41cb5a

مسؤولون أمريكيون: الولايات المتحدة وافقت على سحب قواتها من النيجر

192206Image1-1180x677_d

رئيس الإكوادور يعلن حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهرين