الأمم المتحدة : ضربات الاحتلال على غزة جرائم حرب

الوكيل الاخباري - أعلنت مفوضة الأمم المتحدة ميشيل باشليه لحقوق الإنسان، اليوم الخميس ، عدم وجود أي دليل على أن المباني المدنية في غزة التي دمرتها ضربات الاحتلال الإسرائيلي تُستخدم لأغراض عسكرية .

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وقالت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ، ميشيل باشيليه، إن " ضربات الاحتلال تثير قلقا عميقا إزاء عدم التزامها بالقانون الدولي ، وإن تبين أنها لم تكن متناسبة فقد تمثل جرائم حرب ".

وأشارت إلى أن العدوان ، أدى إلى ارتقاء مئات الشهداء ، في الأراضي الفلسطينية.

وأكدت انه لا بد من تسليط الضوء على معاناة العائلات الفلسطينية ، التي تتعرض للإخلاء القسري في سلوان والشيخ جراح بالقدس المحتلة ، وأيضا استخدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي للقوة المفرطة ضد المصلين في المسجد الأقصى.

المصدر - الجزيرة





