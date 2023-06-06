الوكالة الدولية للطاقة الذرية تصدر بيانا بشأن حادث محطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية

الوكيل الإخباري - أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن الأضرار التي تعرضت لها محطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية اليوم الثلاثاء، لا تشكل خطرا مباشرا على محطة زابوروجيه للطاقة الذرية.



وقالت الوكالة في بيان مقتضب عبر "تويتر" إنها "على علم بالتقارير عن الأضرار التي لحقت بسد كاخوفكا"، وإن خبراء الوكالة المتواجدين في محطة زابوروجيه للطاقة الذرية "يراقبون الوضع عن كثب"، مؤكدة أنه "لا يوجد خطر فوري على السلامة النووية في المحطة".



وفي وقت سابق اليوم أفادت السلطات المحلية في مدينة نوفايا كاخوفكا التي تقع قربها المحطة الكهرومائية، بتدمير الجزء العلوي من المحطة نتيجة قصف أوكراني، مشيرة إلى ارتفاع منسوب المياه في نهر دنيبر.

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RT