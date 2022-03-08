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الثلاثاء، 08-03-2022 04:43 م

الأمين العام للناتو : على الناتو أن يضمن عدم امتداد النزاع إلى خارج أوكرانيا

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الوكيل الإخباري-أكد الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبيرغ، ضرورة أن يضمن الحلف عدم امتداد النزاع في أوكرانيا إلى خارجها وسط زيادة المساعدات العسكرية للحكومة الأوكرانية.

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وقال ستولتنبيرغ، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم الثلاثاء مع الرئيس اللاتفي، أغيلس ليفيتس، في ريغا: "الناتو يتحمل المسؤولية عن عدم استمرار تصاعد النزاع وعدم امتداده إلى خارج أوكرانيا".


وأضاف ستولتنبيرغ: "من أجل ضمان استحالة أي أخطاء في حسابات موسكو، قام الناتو بتعزيز ملموس لوجوده في شرق الحلف، ولدينا 130 طائرة في حالة تأهب مرتفعة وأكثر من 200 سفينة من أقصى الشمال إلى البحر الأبيض المتوسط فضلا عن انتشار آلاف القوات الإضافية في المنطقة".


وشدد ستولتنبيرغ، في رسالة طمأنة للاتفيا: "سنحمي وسندافع عن كل شبر من أراضي الدول المتحالفة".  


وأكد الأمين العام للناتو كذلك أن دول الحلف ستواصل دعم أوكرانيا في الدفاع عن نفسها وستزيد الدعم العسكري والمالي لها.

 

روسيا اليوم

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