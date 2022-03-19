الإمارات: استخدام الأسلحة البيولوجية اعتداء على البشرية جمعاء

الوكيل الإخباري - أكدت الإمارات أن استخدام الأسلحة البيولوجية تحت أي ظرف أمر لا يمكن تبريره ويمثل اعتداء على البشرية جمعاء.

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جاء ذلك في كلمة ألقاها محمد بو شهاب نائب المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، في جلسة مجلس الأمن بشأن التطورات في أوكرانيا، أمس. وقال إن استخدام الأسلحة البيولوجية أو أي نوع من أنواع أسلحة الدمار الشامل من قبل أي من كان، وتحت أي ظرف من الظروف، أمرٌ لا يمكن تبريره بتاتاً ويمثل اعتداءً على البشرية جمعاء. وأضاف إن استخدام هذه الأسلحة المحظورة، يتطلب استجابة دولية لمساءلة مرتكبي هذه الأعمال غير المقبولة والتي تعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.



وتابع بو شهاب كلمته قائلاً: «إن الحظر المفروض على هذه الأسلحة، بما في ذلك بموجب اتفاقية الأسلحة البيولوجية، يمثل أحد أهم الإنجازات الهادفة للمجتمع الدولي. وعليه، فإن الحفاظ على الإجماع الذي بني عليه هذا الحظر يقع في صميم مسؤوليتنا في صون السلم والأمن الدوليين».

وفي ختام كلمته، قال بو شهاب إن الإمارات تكرر دعواتها إلى استخدام الوسائل الدبلوماسية كافة المتاحة لإيجاد سبل ملموسة للتخفيف من معاناة المدنيين، والتوصل إلى وقف للأعمال العدائية، ما من شأنه أن يتيح مجالاً للتوصل إلى حل سلمي لهذا الصراع، وفقاً للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.

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