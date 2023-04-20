الإمارات تساعد مصر في عودة جنود الجيش المصري

الوكيل الإخباري- أعلنت الخارجية المصرية نجاح الجهود التي قامت بها بالتنسيق والتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة لتأمين سلامة باقي الجنود المصريين المتواجدين في السودان.

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وأعرب البلدان وفقا للخارجية المصرية عن تقديرهما للصليب الأحمر الدولي لما بذله من جهود في دعم عملية تأمين سلامة الجنود المصريين.



وذكرت وزارتا الخارجية بجمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، أن هذه الخطوة تأتي في إطار موقف الدولتين الداعم للتهدئة عبر التواصل المستمر مع الأطراف السودانية لضمان ضبط النفس ووقف التصعيد والعودة للمسار السياسي.

روسيا اليوم