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السبت، 03-06-2023 03:00 م

الاتحاد الأوروبي «لا يعترف» بسلطة «طالبان» في أفغانستان

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الوكيل الإخباري - ذكر رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، أمس (الجمعة)، في الاجتماع الثاني للاتحاد الأوروبي وآسيا الوسطى، أن التكتل لا يعترف بسلطة «طالبان» في أفغانستان، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

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وأكد ميشال أن التكتل «لا يعترف» بحكم «طالبان»، بينما شدد على الالتزام بحماية حقوق المرأة، حسب وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء.


وأضاف ميشال أن الاتحاد الأوروبي يعمل بشكل نشط لضمان التزام أفغانستان بواجباتها، بموجب الالتزامات الدولية. وذكر أن الاتحاد الأوروبي يقدم معونات إنسانية لأفغانستان.

وكان الاجتماع الثاني بين الاتحاد الأوروبي وآسيا الوسطى قد عقد أمس، في قرغيزستان، لبحث الوضع في أفغانستان وقضايا إقليمية.


وأعرب المشاركون في الاجتماع في بيان عن «قلقهم المشترك بشأن تدهور الوضع في أفغانستان»، وأكدوا مجدداً «التزامهم لرؤية أفغانستان تتطور إلى بلد آمن وسلمي ومستقر ومزدهر».


وأكد المشاركون في الاجتماع أيضاً أهمية تشكيل حكومة شاملة تمثل كافة الأطياف، وتحترم حقوق الإنسان والحريات للمواطنين الأفغان، لا سيما النساء والفتيات والجماعات العرقية.

 

الشرق الأوسط

 




 

 


 

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