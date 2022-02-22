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الثلاثاء، 22-02-2022 03:50 م

الاتحاد الأوروبي يدعو دول العالم إلى عدم الاعتراف باستقلال دونيتسك ولوغانسك

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الوكيل الإخباري-دعا الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء، دول العالم إلى عدم الاعتراف باستقلال دونيتسك ولوغانسك.

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قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الثلاثاء، إن الاتحاد الأوروبي يدعو دول العالم إلى عدم الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.


وجاء في بيان الاتحاد الأوروبي: "ندعو الدول إلى عدم اتباع قرار روسيا غير القانوني بالاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك".


وشدد البيان على أن الاتحاد "يحذر روسيا من استخدام الاتفاقيات الموقعة الجديدة مع الجمهوريات المزعومة كذريعة لمزيد من الخطوات العسكرية ضد أوكرانيا، ويظل الاتحاد الأوروبي على استعداد لبناء عقوبات سياسية واقتصادية أوسع".

 

سبوتنيك

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