سوريا تؤكد استعدادها العمل على بناء علاقات مع جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك

الوكيل الإخباري-أكدت الرئاسة السورية، اليوم الثلاثاء، استعداد دمشق العمل على بناء علاقات مع جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك وتعزيزها.

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وقال الرئاسة السورية في بيان لها، إن "سوريا تؤكد أنها مستعدة للعمل على بناء علاقات مع جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك وتعزيزها في سياق المصالح المشتركة والاحترام المتبادل".



وأضاف البيان: "ينطلق موقف الجمهورية العربية السورية هذا من يقينها أنّ الأزمة الأوكرانية هي مشكلة أوجدتها الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة لتقسيم الشعوب وتقويض الأمن القومي الروسي".



وشدد البيان على أن ذلك الإعلان "ينطلق من مبدأ سوريا الثابت بأنّ مواجهة السياسات الغربية هي مصلحة مشتركة ودائمة لكل الشعوب المناهضة للهيمنة، ويجب التصدّي لها بكل الأشكال الممكنة".

سبوتنيك

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