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الأحد، 11-12-2022 03:54 م

الاتحاد الأوروبي يقر حزمة مساعدات بقيمة 18 مليار يورو لأوكرانيا

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الوكيل الإخباري - وافق مجلس الاتحاد الأوروبي على قرار بشأن حزمة مساعدات بقيمة 18 مليار يورو لأوكرانيا على الرغم من اعتراض المجر.

جاء ذلك في بيان أصدره أندريه يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عبر تطبيق تلجرام، وأوردته وكالة الأنباء الأوكرانية (أوكرينفورم) اليوم الأحد.

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وقال يرماك "وافق مجلس الاتحاد الأوروبي على قرار بشأن حزمة مساعدات بقيمة 18 مليار يورو لأوكرانيا على الرغم من اعتراض المجر. إنه خبر سار".


وجدير بالذكر أن المجر كانت قد منعت اتخاذ الاتحاد الأوروبي قرارا بشأن حزمة مساعدات بقيمة 18 مليار يورو لأوكرانيا، بما في ذلك فترة سماح مدتها 10 سنوات على القروض.

 

وتتطلب الموافقة على حزمة المساعدات موافقة جميع دول الاتحاد الأوروبي.

 

واقترحت الرئاسة التشيكية لمجلس الاتحاد الأوروبي حلا لتجاوز اعتراض المجر بألا يتم تغطية ضمانات القروض من قبل ميزانية الاتحاد الأوروبي ولكن من قبل الدول الأعضاء كل على حدة.

 

البيان


 




 

 


 

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