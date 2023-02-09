الاتصالات الألمانية تعلن مجانية المكالمات إلى تركيا وسوريا

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة الاتصالات الألمانية "تليفونيكا ألمانيا" مجانية المكالمات إلى تركيا وسوريا حتى 17 فبراير، في خطوة لدعم ذوي متضرري الزلزال في البلدين.

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وقالت الشركة في بيان، اليوم الخميس، إن الهدف من هذه الخطوة هو المساعدة في بقاء الناس على تواصل مع أقربائهم وأحبائهم، ودعم فرق الإنقاذ العاملة على الأرض.

وأشارت إلى أنّها لن تقوم بتحصيل أي أجور من الرسائل والمكالمات التي ستجرى إلى تركيا وسوريا عبر علاماتها التجارية O2 و O2 و Business و Blue و AY YILDIZ وOrtel Mobile بين 9 و 17 فبراير.



كما لفتت إلى أن ميزة "التجوال" داخل تركيا ستكون مجانية أيضا خلال الفترة المحددة.



وتابعت الشركة أن هدفها من هذه الخطوة هو المساعدة في بقاء الناس على تواصل مع أقربائهم وأحبائهم، ودعم فرق الإنقاذ العاملة على الأرض.

روسيا اليوم