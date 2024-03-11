الانتقالي الجنوبي في اليمن يدشن آليات بحرية لحماية خطوط الملاحة الدولية

الوكيل الاخباري- أعلن "المجلس الانتقالي الجنوبي" في اليمن، دخول عدد من الآليات الجديدة للخدمة ضمن القوات البحرية، في إطار جهود حماية المياه الإقليمية وخطوط الملاحة الدولية.

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وقال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي، إن هذه الخطوة تكتسب أهمية كبيرة في مساعدة القوات البحرية على القيام بمهامها، في ظل ما تشهده المياه الإقليمية من تصعيد مستمر من قبل المليشيات الحوثية في استهداف خطوط الملاحة الدولية.



ودعا الزبيدي خلال تدشين عمل الآليات البحرية الجديدة، قيادة قوات التحالف العربي والتحالف الدولي، لدعم قوات المجلس الانتقالي البحرية، لجهة التدريب والتأهيل، وتعزيزها بالإمكانيات لتكون عنصرا فاعلا في التحالف الدولي ضد الإرهاب، وحماية خطوط الملاحة الدولية.



بدوره، قال وزير الدفاع في "المجلس الانتقالي الجنوبي" محسن الداعري إن إدخال هذه القطع الجديدة إلى القوات البحرية، يأتي في إطار جهود الوزارة لتعزيز الجاهزية القتالية للقوات البحرية، والدفاع الساحلي، مؤكدا أن لدى قواتنا البحرية ما يكفي من القادة والكوادر الفنية التي تمكنها من استعادة دورها الريادي في حماية المياه الإقليمية وتأمين خطوط الملاحة الدولية.

روسيا اليوم