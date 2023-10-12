البرلمان العربي يبحث تطورات الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة

الوكيل الإخباري - بحثت لجنة فلسطين في البرلمان العربي خلال اجتماع برئاسة عادل العسومي اليوم الخميس، تطورات الأحداث والتصعيد الخطير الذي تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة.

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وأكدت اللجنة دعم ومساندة البرلمان العربي لدولة فلسطين، وتحركاتها القانونية لوقف العدوان الإسرائيلي، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، داعية الـمجتمع الـدولـي، والأطـراف الـفاعـلة لوقف الـعدوان وحـمايـة الـمدنـيين، والـتدخـل الـفوري لـــوقـــف الـــتصعيد الـــجاري، وحـــث إســـرائـــيل عـــلى وقـــف الاعـــتداءات على الـشعب الفلسـطيني، والالــتزام بــقواعــد الــقانــون الــدولــي الإنــسانــي، وإجــبار الــقوة الــقائــمة بــالاحــتلال عــلى الانــصياع لإرادة السـلام المسـتند إلى اـلقانـون الـدولـي.



وأكد البرلمان مـوقـفه الـثابـت والـداعـم لـلحقوق المشـروعـة لــــلشعب الفلســــطيني فــــي إقــــامــــة دولــــته المســــتقلة، وعــــاصــــمتها مــــديــــنة الــــقدس، وفــــقا لــــمبدأ حــــل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.



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