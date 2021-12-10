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الجمعة، 10-12-2021 10:57 ص

وزارة سعودية ترصد 50 الف ريال لمن يصمم شعارها الجديد - تفاصيل

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الوكيل الاخباري - أطلقت وزارة الحج والعمرة السعودية، مبادرة لتمكين المصممين والمبدعين من ابتكار شعارها الجديد وفق رؤيتها الخاصة، كاشفة أن قيمة الجائزة 50 ألف ريال (نحو 13300 دولار).

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واشترطت الوزارة أن يكون الشعار المقدم من قبل المتسابقين بسيطا ولا يحتوي على عناصر معقدة ويحتوي كذلك على شعار المملكة العربية السعودية "السيفان والنخلة" وأن يمثل رمزية الحج العمرة.


كما اشترطت الوزارة أن "يكون التصميم الرئيسي بالنصوص العربية والإنجليزية، وأن يعكس الشعار رؤية الوزارة ورسالتها، ولابد أن يكون الشعار بألوان رئيسية وثانوية مع أساليب استخدامه، كما أنه يجب أن يلامس التصميم مكانة الحج والعمرة في العالم الإسلامي".

 

ودعت "الحج والعمرة" إلى إرسال المشاركات من قبل المتسابقين عبر بريدها الإلكتروني، مؤكدة أن آخر موعد لتسليم المشاركات 21 ديسمبر 2021.

روسيا اليوم

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