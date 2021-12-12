شؤون الحرمين تطلق 3 مبادرات رقمية استثنائية

الوكيل الإخباري - أطلقت الرئاسة العامة السعودية لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أمس السبت، 3 مبادرات نوعية بهدف تجويد مخرجات الأعمال بما يتناسب مع الخطة المستقبلية والتحولات الرقمية "2024".

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ونشرت الرئاسة تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، أكدت من خلالها إطلاق 3 مبادرات، وهي مبادرة "ذكاء" ومبادرة "تحولات" ومبادرة "تقانة"، الأولى منها، وهي مبادرة "ذكاء" حديثة، وترتكز على إدخال الذكاء الاصطناعي في الأنظمة بهدف إظهار التقارير التفاعلية الذكية، الداعمة لاتخاذ القرار من الرئاسة العامة.



وتنطلق المبادرة من 4 مشاريع حديثة من أجل إحداث نقلة نوعية وتطويرية في مجال تقديم الخدمات، فيما ترتكز مبادرة "تحولات" على المشاريع والأنظمة التي ترفع من عملية التحول الرقمي، بدعوى التخلص من الإجراءات التقليدية في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

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