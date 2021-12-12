الأحد 12-12-2021
الوكيل الاخباري

تجار لحوم يكشفون الأسباب الحقيقية لانخفاض الأسعار.. والزراعة تعلق

"الأطباء" تحذر من حدث يقيمه فندق لطبيب جراح لبناني ارتكب مخالفات جسيمة في الإمارات وأوقف عن العمل

الدغمي: لو طالب ثلث النواب بإقالتي سأستقيل

خبير مائي لـ الوكيل : هكذا يمكن أن يتخلص الأردن من أزمة فقر المياه

وزير الزراعة: الخروف البلدي يكلفنا 22 دينار سنويا بدل دعم أعلاف

بدعم هولندي.. الحكومة تنفذ مشروع لحصاد مياه الأمطار في الشمال

"الأردنية" تكرم 35 باحثا من أعضاء هيئتها التدريسية

العيسوي ووزيرا الاشغال والشباب يزورون منزل الدكتور البري

البلبيسي: أوميكرون أقل وطأة من "دلتا" لكنه أسرع انتشاراً

منظمة الصحة العالمية في الأردن تحذر غير المطعمين

الأحد، 12-12-2021 12:35 م

شؤون الحرمين تطلق 3 مبادرات رقمية استثنائية

مكة2


الوكيل الإخباري - أطلقت الرئاسة العامة السعودية لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أمس السبت، 3 مبادرات نوعية بهدف تجويد مخرجات الأعمال بما يتناسب مع الخطة المستقبلية والتحولات الرقمية "2024".

اضافة اعلان


ونشرت الرئاسة تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، أكدت من خلالها إطلاق 3 مبادرات، وهي مبادرة "ذكاء" ومبادرة "تحولات" ومبادرة "تقانة"، الأولى منها، وهي مبادرة "ذكاء" حديثة، وترتكز على إدخال الذكاء الاصطناعي في الأنظمة بهدف إظهار التقارير التفاعلية الذكية، الداعمة لاتخاذ القرار من الرئاسة العامة.


وتنطلق المبادرة من 4 مشاريع حديثة من أجل إحداث نقلة نوعية وتطويرية في مجال تقديم الخدمات، فيما ترتكز مبادرة "تحولات" على المشاريع والأنظمة التي ترفع من عملية التحول الرقمي، بدعوى التخلص من الإجراءات التقليدية في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

إقرأ ايضا
س

العاهل السعودي وولي عهده يعزيان أمير الكويت

R

الخطوط الجوية اليمنية تغير مسار رحلاتها اضطراريا

7442997_1639305036

الكرملين: بوتين أكد لبايدن أن القوات الروسية لا تهدد أحدا

Emir-of-Kuwait-condemns-Aramco-attack-in-call-with-King-Salman

قادة الإمارات يهنئون العراق بمئوية تأسيس دولته

البرلمان العربي

البرلمان العربي يدعو لاستراتيجية عمل لتعزيز العمل العربي الإسلامي المشترك

48b6fa0f5aa458f681c9e8faa258a08c

رياح شديدة تتسبب بقطع الكهرباء عن آلاف المنازل في كندا

أخبار متعلقة
c28b47ee-e19e-414c-b0da-529f7a30a3ed_16x9_1200x676

السعودية تسمح بدخول المطعمين بلقاح سبوتنيك V الروسي

FFBTnuNXMAg6yFZ

ماكرون يعلق على استقالة قرداحي

سلمان 2

ماكرون يصل إلى السعودية

سماء

السعودية تشهد ظاهرة فلكية مساء اليوم

جورج

قرداحي عن قرار استقالته: فعلت الصواب في الوقت الصحيح

21-08-21-845803831

السعودية تصدر قرارات جديدة تشمل 17 دولة