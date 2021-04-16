الجمعة 16-04-2021
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الجمعة، 16-04-2021 12:24 م

البرلمان العربي يدين الاعتداءات الإرهابية التي وقعت في بغداد وأربيل

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الوكيل الاخباري - أدان البرلمان العربي بشدة الاعتداءات الإرهابية التي استهدفت جمهورية العراق في أربيل وبغداد، معرباً عن رفضه لأي محاولات تستهدف النيل منه وتسعى لتقويض أمنه ووحدته واستقراره.

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وأكد البرلمان العربي في بيان اليوم، تضامنه الكامل ووقوفه التام مع جمهورية العراق في حربها على الإرهاب والجماعات الإرهابية، ومساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي لمحاولات زعزعة أمن واستقرار العراق.


وأعرب البرلمان العربي عن تعازيه ومواساته لقيادة وحكومة وشعب العراق في ضحايا الحوادث الإرهابية، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.


يذكر أن انفجاراً كبيراً وقع في مدينة الصدر شرق بغداد بسيارة مفخخة أسفرت عن وفاة 4 أفراد وإصابة 17 ، كما تم استهداف مطار أربيل الدولي بإقليم كردستان العراق بطائرة مسيرة مفخخة أول أمس.


--(بترا)

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