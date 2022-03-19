البرلمان العربي يرحب بالقرار الأوروبي بإدراج ميليشيا الحوثي على القائمة السوداء

الوكيل الإخباري-رحب البرلمان العربي بقرار مجلس الاتحاد الأوروبي تعديل لائحة الاتحاد بإدراج ميليشيا الحوثي الإرهابية على القائمة السوداء ضمن الجماعات الخاضعة للعقوبات، بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2624، الذي صنف ميليشيا الحوثي للمرة الأولى كجماعة إرهابية، والذي يتعين على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تنفيذه بموجب ميثاق المنظمة.

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وأكد البرلمان، أن هذا القرار يعد دعما للشرعية اليمنية، وخطوة جديدة ومهمة لوضع حد للأعمال ‏الإرهابية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الانقلابية، والانتهاكات الإنسانية وجرائم الحرب التي تقوم بها بحق المدنيين الأبرياء ‏من أبناء الشعب اليمني، فضلا عن استهدافها للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وتهديدها المباشر لأمن الملاحة الدولية في منطقة البحر الأحمر.



ودعا دول العالم المختلفة إلى البناء على هذه الخطوة، لوقف الجرائم المستمرة التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الإرهابية، مجددا موقفه الثابت ودعمه الدائم لجميع الجهود العربية والدولية ‏بهدف التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة اليمنية، استنادا إلى المرجعيات الثلاث: مبادرة مجلس التعاون ‏الخليجي، ومخرجات الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

بترا