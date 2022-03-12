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السبت، 12-03-2022 03:50 م

البرلمان العربي يدين الاعتداء الحوثي على مصفاة تكرير بترول بالرياض

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الوكيل الإخباري-دان البرلمان العربي الهجوم الحوثي على مصفاة تكرير البترول في الرياض بعدد من الطائرات المُسيّرةٍ، والذي نجم عنه حريقٌ صغيرٌ تمت السيطرة عليه.

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وأكّد البرلمان العربي في بيان اليوم السبت، أن هذا الاعتداء الإرهابي، والذي تكرر ارتكابه ضد المنشآت الحيوية في مناطق مختلفة من السعودية، لا يستهدف المملكة السعودية وحدها، وإنما تصعيد يستهدف بشكلٍ أوسع زعزعة أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم، وبالتالي التأثير سلباً على الاقتصاد العالمي.

 

وجدد البرلمان العربي دعوته إلى المجتمع الدولي للوقوف ضد هذه الاعتداءات، مؤكدا وقوفه وتضامنه التام مع السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها

 

بترا

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